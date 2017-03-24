Акция "Безопасность детей - приоритет для взрослых" начинается сегодня

24 Марта 2017 15:33

Акция "Безопасность детей - приоритет для взрослых" начинается уже сегодня и продлится до 4 апреля. Накануне школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили о безопасном поведении на дороге. Автомобилистам в эти дни следует быть очень внимательными, а юным пешеходом не забывать о ПДД. То есть, кататься на роликах и скейтбордах можно только во дворе, сквере или парке. Детям до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть на велосипеде и до 16 лет нельзя садиться за руль мопеда. Также работники дорожной милиции напомнили: перевозить детей до 12 лет надо в автокресле. А водителю и пассажирам необходимо пристегиваться.