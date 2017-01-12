"Ахова птушак Бацькаўшчыны" приглашает поучаствовать в акции

12 Января 2017 18:46

Специалисты объединения "Ахова птушак Бацькаўшчыны" приглашают орнитологов-любителей поучаствовать в акции и помочь подсчитать столичных птиц. В выходные необходимо записать виды и число птиц, которые посетят кормушки во дворах, и прислать данные организаторам. Снегопады и морозы стали настоящим испытанием для пернатых. Поэтому минчанам предлагают не только подсчитать птиц, но и покормить.

Чаще всего к кормушкам прилетают снегири, воробьи и зеленушки. Значки с их изображением будут разыгрывать среди участников акции на следующей неделе.