Общество
2 Мая 2017 07:09
Академия наук Беларуси объявила конкурс на соискание премий Года науки
Лучшие работы выберут в сфере фундаментальных и прикладных исследований, гуманитарных наук. На премию могут быть номинированы также работы молодых ученых и публикации на научную тематику. Соискателями могут быть граждане Беларуси, как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (не более чем из 5-ти человек). Материалы по выдвижению Академия наук будет принимать до 1 октября.
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