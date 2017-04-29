Академия наук Беларуси объявила конкурс на соискание премий Года науки

2 Мая 2017 07:09

Лучшие работы выберут в сфере фундаментальных и прикладных исследований, гуманитарных наук. На премию могут быть номинированы также работы молодых ученых и публикации на научную тематику. Соискателями могут быть граждане Беларуси, как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (не более чем из 5-ти человек). Материалы по выдвижению Академия наук будет принимать до 1 октября.