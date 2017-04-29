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Академия наук Беларуси объявила конкурс на соискание премий Года науки
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2 Мая 2017 07:09

Академия наук Беларуси объявила конкурс на соискание премий Года науки

Лучшие работы выберут в сфере фундаментальных и прикладных исследований, гуманитарных наук. На премию могут быть номинированы также работы молодых ученых и публикации на научную тематику. Соискателями могут быть граждане Беларуси, как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (не более чем из 5-ти человек). Материалы по выдвижению Академия наук будет принимать до 1 октября.

  

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