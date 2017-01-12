Академик Сергей Килин в проекте "Крупным планом"

12 Января 2017 08:11

Белорусские ученые разработали метод ранней диагностики рака груди и готовы работать с ведущими онкоцентрами страны. А также обещают лекарства, которые замедлят процесс старения и восстановят нервные клетки! В Год науки Марат Марков открывает программу "Крупным планом" беседой с академиком Сергеем Килиным. Смотрите сегодня после "Панорамы".