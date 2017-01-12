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Академик Сергей Килин в проекте "Крупным планом"
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12 Января 2017 08:11

Академик Сергей Килин в проекте "Крупным планом"

Белорусские ученые разработали метод ранней диагностики рака груди и готовы работать с ведущими онкоцентрами страны. А также обещают лекарства, которые замедлят процесс старения и восстановят нервные клетки! В Год науки Марат Марков открывает программу "Крупным планом" беседой с академиком Сергеем Килиным. Смотрите сегодня после "Панорамы".

 

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