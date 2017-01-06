Агроусадьба или отель?

6 Января 2017 19:28

20 января Минспорта направит в Совет Министров проект указа, который расставит все точки над "і" в проблемном вопросе. Сегодня в Минске прошло обсуждение проекта документа. Темой диалога стало разграничение понятий гостинично-ресторанного бизнеса и агроусадьбы. Напомним, сегодня владельцы агроусадеб платят минимальный налог – всего одну базовую величину в год, но некоторые из них, проводя корпоративы и свадьбы, создают конкуренцию ресторанам и отелям, которые никакими льготами не пользуются.

Все детали, спорные моменты и итоги обсуждения - сегодня в "Панораме".