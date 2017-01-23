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"Аэрофлот" продолжает отменять рейсы из Минска без объяснения причин
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23 Января 2017 09:04

"Аэрофлот" продолжает отменять рейсы из Минска без объяснения причин

Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает отменять рейсы из Минска без объяснения причин. И в последние недели это стало регулярной практикой. Сегодня не состоится вылет из Москвы в белорусскую столицу на 15:15. Информация об этом появилась сейчас на табло аэропорта Шереметьево. Соответственно российский Аэрофлот отменил и обратный рейс из Минска в 19:20. Проблемы с перевозками у авиакомпании наблюдаются около месяца. Первое время Аэрофлот ссылался на погодные условия, однако сейчас отменяет рейсы без причины.

  

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