16 Февраля 2017 19:01

Открыты для обращений. Сегодня Администрация Президента провела выездные приемы в Минске и регионах. Именно такая форма позволяет услышать проблемы простого человека и своевременно отреагировать на них.

Это не разовая акция - впредь такая работа будет проводиться постоянно. В связи с увеличением количества обращений по вопросам социального иждивенчества Глава Администрации Президента Наталья Кочанова приняла решение о проведении руководством Администрации, помощниками Президента - главными инспекторами в регионах, а также начальниками основных структурных подразделений приемов граждан в рай- и горисполкомах. Они прошли сегодня, состоятся завтра, а также 23 и 24 февраля. Наталья Кочанова лично вела прием в Жодинском горисполкоме. С вопросами к ней обратились больше 20-ти человек. В основном интересовались реализацией декрета "О предупреждении социального иждивенчества". Также людей волновали жилищные проблемы.