Главная>>Общество>>Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах
Общество
RSS
Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах
Скачать Поделиться

12 Июня 2017 21:31

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

В ближайшие дни они пройдут в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях. Приемы граждан помогают выявить в регионе основные проблемные вопросы и оперативно находить на них решение. Работа в таком формате - это еще и возможность проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.  

Другие новости

Прогноз погоды на 13 июня Прагноз надвор'я на 13 чэрвеня 12.06.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 13 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =