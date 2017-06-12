Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

Общество
12 Июня 2017 21:31
Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионахВ ближайшие дни они пройдут в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях. Приемы граждан помогают выявить в регионе основные проблемные вопросы и оперативно находить на них решение. Работа в таком формате - это еще и возможность проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.
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