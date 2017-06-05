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5 Июня 2017 21:18

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

На этой неделе они пройдут в Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. Выездные приемы позволяют максимально быстро решать проблемы и, что важно, проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов.