Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

Общество
5 Июня 2017 21:18
Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионахНа этой неделе они пройдут в Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. Выездные приемы позволяют максимально быстро решать проблемы и, что важно, проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов.
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