Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

31 Мая 2017 08:01

Сегодня черед Гродненской области. А завтра и послезавтра приемы пройдут в Брестском и Минском регионах. Работа в таком формате позволяет находить решения проблем и проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.