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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах
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31 Мая 2017 08:01

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

Сегодня черед Гродненской области. А завтра и послезавтра приемы пройдут в Брестском и Минском регионах. Работа в таком формате позволяет находить решения проблем и проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.

  

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