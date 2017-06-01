Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

1 Июня 2017 07:09

Так, сегодня приемы проведут в Брестской и Минской областях. Выездные приемы позволяют находить решения проблем, контролировать ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов.