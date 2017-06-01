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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах
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1 Июня 2017 07:09

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

Так, сегодня приемы проведут в Брестской и Минской областях. Выездные приемы позволяют находить решения проблем, контролировать ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов.

  

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