1 Июня 2017 19:13

Не просто выслушать, а детально разобраться и помочь. Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах страны.

Сегодня конкретные ответы на непростые вопросы звучали в Кобрине и Жабинке. Здесь, как и в Марьиной Горке Минской области, доминировала жилищно-коммунальная тематика и вопросы благоустройства территорий. Впрочем, некоторые проблемы с учетом их специфики рассматривались сквозь призму юридической и законотворческой составляющих.

Выездные приемы продолжатся и в этом месяце. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в исполкомах страны.