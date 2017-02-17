Администрация Президента Беларуси провела первые выездные приемы

17 Февраля 2017 07:00

Формат подобных встреч востребован и актуален. Ведь именно так - из первых уст - можно услышать, что волнует людей. Как показал первый день, значительная часть вопросов касалась реализации декрета "О предупреждении социального иждивенчества". Работа выездных групп продолжится и сегодня.

В Рогачевском райисполкоме прием проведет первый заместитель Главы Администрации Максим Рыженков. Кроме этого, на вопросы граждан ответят помощники Президента - главные инспекторы по областям, а также начальники управлений Администрации. Записаться на прием можно по телефонам местных исполкомов.

В Рогачевском райисполкоме 17 февраля с 9.00 до 11.30 выездной прием проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

17 февраля в Ивьевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 и в Лидском райисполкоме с 15.00 до 17.00 пройдут приемы заместителя главы Администрации Президента Валерия Мицкевича.

В Бобруйском горисполкоме 17 февраля с 10.00 до 13.00 проведет встречу заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков.

В Брестском облисполкоме 17 февраля с 09.00 до 12.00 пройдет встреча с помощником Президента - главным инспектором по Брестской области Василием Герасимовым.

В Волковысском райисполкоме будет проводить прием 17 февраля с 10.00 до 13.00 помощник Президента - главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.

В Молодечненском райисполкоме 17 февраля с 14.00 до 17.00 пройдет встреча с помощником Президента - главным инспектором по Минской области Анатолием Исаченко.

В Могилевском облисполкоме 17 февраля с 10.00 до 12.00 пройдет прямая линия, а с 12.00 до 14.00 - личный прием помощника Президента - главного инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова.

В Борисовском райисполкоме 17 февраля с 14.00 до 17.00 пройдет прием помощника Президента - начальника главного идеологического управления Администрации Всеволода Янчевского.

В Солигорском райисполкоме 17 февраля с 10:00 до 13.00 проведет прием начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Андрей Мательский.

23 февраля в Гомельском облисполкоме с 14.00 до 17.00 и 24 февраля в Буда-Кошелевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 проведет встречу начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык.