Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

13 Июня 2017 07:19

В ближайшие дни они пройдут в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях. Работа в таком формате помогает найти в регионе основные проблемные вопросы и оперативно решить их. Кроме того, это еще и возможность проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.