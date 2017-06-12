Общество
13 Июня 2017 07:19
Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах
В ближайшие дни они пройдут в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях. Работа в таком формате помогает найти в регионе основные проблемные вопросы и оперативно решить их. Кроме того, это еще и возможность проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.
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