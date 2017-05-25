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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах
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23 Мая 2017 08:04

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

Узнать о проблемных вопросах и решить их. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах. Эта позволяет не только находить решения проблем, но и проводить мониторинг ситуации на местах. Так, 24 и 25 мая приемы пройдут в Минске. Записаться на них можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов и администраций районов столицы. Также встречи пройдут в Гродненской, Витебской и Брестской областях. В июне выездные приемы продолжатся.

  

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