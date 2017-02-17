Администрация Главы государства продолжает выездные приемы граждан

17 Февраля 2017 12:02

Администрация Главы государства сегодня продолжает выездные приемы граждан в регионах страны.

Обсудить любые вопросы можно с помощниками Президента - главными инспекторами в регионах, а также с начальниками основных структурных подразделений администраций. В Могилеве сегодня прямую телефонную линию провел главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков. Значительная часть вопросов касалась реализации декрета "О предупреждении социального иждивенчества". Как отметил инспектор, главное - индивидуальный подход к каждому человеку.

Геннадий Лавренков, помощник Президента Беларуси - главный инспектор по Могилевской области: "Он должен подать заявление в райисполком, обосновать свое физическое состояние, что он не может работать или найти работу, и он действительно находится в сложном материальном положении. И там рассмотрят, примут то или иное решение: освободить или частично освободить, или будут помогать предлагать работу, трудоустраивать человека".

После прямой телефонной линии общение продолжилось. Помощник Президента сейчас проводит личный прием граждан. Также решают проблемы белорусов в эти минуты заместители главы Администрации Президента Валерий Мицкевич и Николай Снопков в Ивьевском и Бобруйском райисполкомах, помощник Главы государства Сергей Ровнейко в Волковыском и начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский в Солигорском райисполкоме.