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Абитуриенты сегодня проверят свои знания по русскому языку
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14 Июня 2017 07:16

Абитуриенты сегодня проверят свои знания по русскому языку

В Беларуси продолжается централизованное тестирование. Сегодня абитуриенты проверят свои знания по русскому языку.

На него зарегистрировались 75 500 человек. ЦТ начнется в 11 утра. Результаты станут известны в течение 10 дней. В этом году можно сдать тестирование по 4 предметам. Некоторые абитуриенты воспользовались этим, чтобы написать экзамены и по белорусскому. В итоге предъявить при поступлении можно тот сертификат по языку, где больше баллов. Следующее ЦТ - 16 июня по обществоведению.

  

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