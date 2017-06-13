Абитуриенты сегодня проверят свои знания по русскому языку

14 Июня 2017 07:16

В Беларуси продолжается централизованное тестирование. Сегодня абитуриенты проверят свои знания по русскому языку.

На него зарегистрировались 75 500 человек. ЦТ начнется в 11 утра. Результаты станут известны в течение 10 дней. В этом году можно сдать тестирование по 4 предметам. Некоторые абитуриенты воспользовались этим, чтобы написать экзамены и по белорусскому. В итоге предъявить при поступлении можно тот сертификат по языку, где больше баллов. Следующее ЦТ - 16 июня по обществоведению.