В этом году сдавать белорусский язык пришло на 6 тысяч больше абитуриентов

12 Июня 2017 12:02

Буквально час назад в Беларуси началась активная фаза вступительной кампании. В эти минуты абитуриенты сдают первое ЦТ - по белорусскому языку. Испытание проходит одновременно в 13-ти точках столицы. А всего в стране 41 пункт. В одном из университетов прямо сейчас находится наш корреспондент Юлия Гризунт.

В этом году, пользуясь тем, что можно пройти сразу четыре тестирования, некоторые решили написать экзамен сразу по двум языкам. Например, в этом году на белорусский пришло на 6 тысяч больше абитуриентов, чем в 2016-м. Второй язык остается рекордным по количеству зарегистрированных. Русский придут сдавать 75,5 тысячи абитуриентов.

Для участия во вступительной гонке абитуриенты должны придти как минимум за 30 минут до начала теста. Все очень волнуются, и все же некоторые из них поделились своими эмоциями перед ответственным экзаменом.

Час назад вскрыли конверты с бланками, на которых, к слову, после этого остается специальная отметка, которая сразу выдает, если конверт уже был открыт ранее. Со стороны Института контроля знаний все требования строго выполнены, никаких нареканий не было.

А вот соблюдают ли все абитуриенты правила, мы решили спросить у заместителя председателя комиссии МГЛУ Павла Глазко (видео).

Официально тестирование завершится в час дня, первые результаты абитуриенты смогут узнать через 10 дней. Следующее централизованное тестирование - русский язык. Оно пройдет в среду, 14 июня. Последний вступительный экзамен в нашей стране пройдет 2 июля.

Мы продолжим следить за ходом первого дня централизованного тестирования. Все подробности в следующих выпусках.