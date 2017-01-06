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Абитуриенты-2017 будут поступать в вузы и колледжи страны по-новому
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9 Января 2017 12:03

Абитуриенты-2017 будут поступать в вузы и колледжи страны по-новому

В Беларуси изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования.

Согласно документу, сдавать  централизованное тестирование абитуриенты смогут по четырем учебным предметам, а воспользоваться результатами тестов можно будет в течение двух лет.  Также с этого года вводятся льготы для профильных классов педагогического направления, стать студентами педагогических специальностей белорусских вузов их выпускники смогут, пройдя только собеседование. При этом так называемая обязательная отработка по распределению после учебы составит не менее пяти лет. Кроме того, созданы равные условия конкурса при поступлении во все вузы страны на сельскохозяйственные специальности.

 

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