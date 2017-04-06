А.Калинин: диалог общества и власти и впредь будет налажен конструктивно

6 Апреля 2017 19:08

Диалог общества и власти и впредь будет налажен конструктивно. В том числе с выездом на места для рассмотрения спорных ситуаций.

Об этом сегодня заявил вице-премьер Анатолий Калинин, лично принимая граждан и юрлиц в Совете министров. Обращения в основном касались строительства жилья, жилищно-коммунальных вопросов, капитального ремонта жилфонда. Вице-премьер подчеркнул, что со стороны местной власти внимание к проблемам должно быть более пристальным. А отдельные ситуации, которые особенно касаются благоустройства маленького города или села, неразумно выносить на уровень правительства. Решения должны принимать исполкомы на местах.

По каждому вопросу сегодня были даны поручения госорганам. Многие спорные ситуации вице-премьер взял на личный контроль. Уже завтра прием граждан в Совмине проведет министр информации Лилия Ананич.