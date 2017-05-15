9 "Телевершин" Белтелерадиокомпании

14 Мая 2017 21:25

Главная новость в телевизионном мире страны на этой неделе - итоги "Телевершины". Церемония награждения 13-й Национальной телепремии прошла накануне в пятницу во Дворце Республики. Статуэток в этом году 25. Кроме того, 4 специальных приза. Белтелерадиокомпания взяла 9 телеоскаров. 7 из них отправились в Агентство теленовостей.

Лучшим ведущим информационно-аналитической программы стал наш коллега по "Главныму эфиру" Сергей Гусаченко. За телеоскаром на сцену выходила и Юлия Перцова - победитель в номинации "Лучшая ведущая информационной программы". Лучшей ведущей тематической программы стала Светлана Панкратова - бессменная ведущая самых народных и любимых всеми "Навін надвор'я". А в общественно-политическом блоке победил наш проект "Макей&Лавров. О политике".

Телеведущая Анна Эйсмонт признана лучшим сценаристом за фильм о легендарном белорусском футбольном тренере Якове Шапиро. В операторской номинации также победили атнщики - Денис Соколовский, лишний раз подчеркивая, телевидение - это командная работа. За коллективный труд статуэтку вручили и продюсерской группе проекта "Панорама под открытым небом" за серию новостных выпусков из выездной студии во время 5-го Всебелорусского народного собрания и на День Независимости. За статуэткой на сцену поднялся режиссер Илья Кревчик. Гран-при получил проект телеканала ОНТ - мюзикл "Купальская казка". Всем вышеперечисленным и не только - наши поздравления.

Что меня порадовало как представителя жюри, так это растущий уровень продукта региональных телекомпаний. Если в информационном вещании им по объективным причинам тяжело тягаться с центральными телеканалами, то что касается тематических программ, документалистики, были просто замечательные работы. Еще год-другой и в этих номинациях большинство статуэток, уверен, будет разъезжаться по стране.

Еще раз всех поздравляем!