Общество
6 Мая 2017 21:01
9 Мая центром торжественных мероприятий станет площадь Победы
Сегодня здесь прошла репетиция церемонии возложения.
Сотни цветов, минута молчания и живые голуби в руках детей. В мероприятиях будет задействована рота почетного караула, военный оркестр, пионеры и лучшие хоровые коллективы города. Прямую трансляцию с монумента Победы будут вести телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24". Начало в 12:00.
Почетное место, конечно же, главным героям праздника - ветеранам. Завершится церемония совместным исполнением песни, которая уже стала символом этого события – "День победы".
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