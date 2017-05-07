9 Мая центром торжественных мероприятий станет площадь Победы

6 Мая 2017 21:01

Сегодня здесь прошла репетиция церемонии возложения.

Сотни цветов, минута молчания и живые голуби в руках детей. В мероприятиях будет задействована рота почетного караула, военный оркестр, пионеры и лучшие хоровые коллективы города. Прямую трансляцию с монумента Победы будут вести телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24". Начало в 12:00.

Почетное место, конечно же, главным героям праздника - ветеранам. Завершится церемония совместным исполнением песни, которая уже стала символом этого события – "День победы".