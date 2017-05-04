9 мая милиция усилит меры безопасности

5 Мая 2017 15:08

Под контролем будут все места проведения торжественных мероприятий. В наиболее многолюдных организуют контрольно-пропускной режим. Правоохранители напоминают: в общественных местах запрещено появляться в нетрезвом состоянии, а также с колющими и режущими предметами. В Минске основные празднования пройдут в районе площади Победы. В связи с этим, там появятся 8 КПП днем и 13 вечером.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Беларуси: "Места проведения мероприятий будут взяты под особый контроль, организовано проведение досмотровых мероприятий. Кстати сказать, граждане с пониманием относятся к этим мерам, принимаемым с нашей стороны. Для отдельных категорий граждан, ветеранов войны, в первую очередь, будут организованы дополнительные КПП. Это позволит им в максимально короткие сроки попасть к местам проведений мероприятий".

Особое внимание - дорожной обстановке. ГАИ усилит патруль. По необходимости, движение будет координировать регулировщик.