95-летие отмечает Белорусская пионерская организация

Общество
19 Мая 2017 15:29
95-летие отмечает Белорусская пионерская организацияСамое масштабное детское движение в стране. К празднику в столичном регионе прошел день пионерской дружбы. Он объединил более трех сотен активистов из всех районов области. Кроме того, 95 школьников пополнили ряды организации - от ветеранов движения получили пионерский галстук. Дружины проводили мастер-классы и театрализованные представления, участвовали в квесте, интеллектуальных викторинах и конкурсах. Самым активным пионерам центрального региона вручили дипломы.
Только в столичном регионе более 65 тысяч пионеров. В течение года они участвуют в образовательных и волонтерских проектах, проводят спортивные соревнования.
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