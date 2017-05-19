95-летие отмечает Белорусская пионерская организация

19 Мая 2017 15:29

Самое масштабное детское движение в стране. К празднику в столичном регионе прошел день пионерской дружбы. Он объединил более трех сотен активистов из всех районов области. Кроме того, 95 школьников пополнили ряды организации - от ветеранов движения получили пионерский галстук. Дружины проводили мастер-классы и театрализованные представления, участвовали в квесте, интеллектуальных викторинах и конкурсах. Самым активным пионерам центрального региона вручили дипломы.

Только в столичном регионе более 65 тысяч пионеров. В течение года они участвуют в образовательных и волонтерских проектах, проводят спортивные соревнования.