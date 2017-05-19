8-я Международная выставка вооружения и техники MILEX-2017 стартует в Минске

20 Мая 2017 09:09

Военно-политическое событие, в основе которого реальная экономика. Грандиозным шоу на земле и в небе сегодня в Минске откроется 8-я Международная выставка вооружения и техники MILEX-2017. Участники и гости масштабного военного форума увидят белорусские машины в условиях реального боя. По легенде, силам спецназначения необходимо в сжатые сроки справиться с бандформированием, проникшим на территорию Беларуси. На MILEX-2017 в белорусскую столицу прибыли гости из 30 стран, включая Германию, Китай, Египет и Кыргызстан.

Выполняя задачу, поставленную белорусским лидером, Госвоенпрому страны удалось выйти на полный цикл производства военной техники. Экспорт продукции военного назначения за последние пять лет Беларусь увеличила вдвое.