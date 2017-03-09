8 марта в Гродно родились 6 малышей

9 Марта 2017 15:10

Международный женский день для нескольких жительниц Гродно стал и семейным праздником. 8 марта в Гродненском областном перинатальном центре родились 6 малышей – 3 мальчика и 3 девочки. Новорожденные и их мамы чувствуют себя нормально. И сегодня в честь праздника в роддом с подарками пришли представители "Белой Руси" и Белорусского союза женщин.

По мнению экспертов, рост количества детей в белорусских семьях можно назвать тенденцией: из года в год число женщин, родивших второго, третьего и даже четвертого ребенка, стабильно увеличивается. Только в Гродненском перинатальном центре в 2016 родилось на 161 ребенка больше, чем в 2015.