80 покупателей торговой сети "Евроопт" на этой неделе вернулись из Хургады в Минск

3 Июня 2017 21:16

Напомним, путевки на отдых в Египте они получили благодаря игре "Удача в придачу!". Целую неделю, с 23 по 30 мая, победители провели в стране древней цивилизации на берегу Красного моря в одном из самых новых и современных отелей Хургады.

Подробности у Ксении Лебедевой. Роскошь пяти звезд уже с порога. Пять этажей, корпуса тянутся к морю, образуя единую закрытую территорию, на которой множество бассейнов, в том числе детских, с водными аттракционами и парком чудес. Четыре ресторана, бары и кафе различной кулинарной тематики. Спортплощадки, в том числе для пляжного волейбола и мини-гольфа. И все это счастье для покупателей Евроопта в любой момент, в любых количествах и абсолютно бесплатно.

Некоторые впервые выехали из страны. Многие впервые в Египте. Евроопт сделал все, чтобы поездка принесла покупателям сети действительно незабываемые впечатления. А потому в программу тура были включены и экскурсии, и специальные отельные развлечения, которые помогли туристам лучше узнать традиции и культуру страны.

Так, в один из дней все желающие отправились в Луксор – бывшую столицу Верхнего Египта. Увидели захоронения фараонов, колонны древних храмов, и, конечно, Нил. Было и кулинарное шоу – мастер-класс от высокопрофессионального египетского шеф-повара, научившего белорусов готовить остро, но вкусно!

Путешествие для покупателей Евроопта завершилось. Но там, где для одних все заканчивается, для других только начинается. Очередные 80 покупателей Евроопта уже упаковали чемоданы в Грецию и уже сегодня вылетели навстречу солнцу Пелопоннеса.