80 лет на защите экономической безопасности страны

16 Марта 2017 07:16

Сегодня служба БЭП отмечает юбилей. Свою работу подразделение начало с громкого уголовного дела в 1937 году. Преступление было связано с хищением госсредств во время строительства Оперного театра в Минске. Тогда было украдено 312 000 советских рублей. К слову, как бы ни менялись функции, одна из основных задач службы - защита государственной собственности.

Отметим, только за прошлый год бойцы службы БЭП зафиксировали не многим менее полутора тысяч экономических преступлений. И каждое четвертое из них связано с коррупцией.