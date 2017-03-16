80 лет на защите экономической безопасности страны

Общество
16 Марта 2017 07:16
80 лет на защите экономической безопасности страныСегодня служба БЭП отмечает юбилей. Свою работу подразделение начало с громкого уголовного дела в 1937 году. Преступление было связано с хищением госсредств во время строительства Оперного театра в Минске. Тогда было украдено 312 000 советских рублей. К слову, как бы ни менялись функции, одна из основных задач службы - защита государственной собственности.
Отметим, только за прошлый год бойцы службы БЭП зафиксировали не многим менее полутора тысяч экономических преступлений. И каждое четвертое из них связано с коррупцией.
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