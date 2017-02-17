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800 иностранцев уже воспользовались безвизовым режимом въезда в Беларусь
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17 Февраля 2017 15:05

800 иностранцев уже воспользовались безвизовым режимом въезда в Беларусь

В Беларуси продолжает действовать безвизовый режим въезда. Такой возможностью уже воспользовались почти 800 иностранцев, сообщают в Госпогранкомитете. Наибольшее число туристов из Польши и Германии - 143 и 134 человека соответственно. Активно в Беларусь также едут из Италии, Литвы и Великобритании. Напомним, пятидневный безвизовый режим для граждан 80-ти стран начал действовать в минувшее воскресенье. Им могут воспользоваться туристы, которые прилетают международным рейсом в Национальный аэропорт Минск.

Еще в прошлом году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, Гродно и Гродненский район, а в 2015-м - Беловежскую Пущу.

  

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