800 иностранцев уже воспользовались безвизовым режимом въезда в Беларусь

17 Февраля 2017 15:05

В Беларуси продолжает действовать безвизовый режим въезда. Такой возможностью уже воспользовались почти 800 иностранцев, сообщают в Госпогранкомитете. Наибольшее число туристов из Польши и Германии - 143 и 134 человека соответственно. Активно в Беларусь также едут из Италии, Литвы и Великобритании. Напомним, пятидневный безвизовый режим для граждан 80-ти стран начал действовать в минувшее воскресенье. Им могут воспользоваться туристы, которые прилетают международным рейсом в Национальный аэропорт Минск.

Еще в прошлом году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, Гродно и Гродненский район, а в 2015-м - Беловежскую Пущу.