74 года назад была сожжена Хатынь

22 Марта 2017 15:02

Сегодня Беларусь вспоминает трагическую дату: 74 года назад была дотла сожжена деревня Хатынь. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей.

Выжили 6: 5 детей и 1 взрослый - Иосиф Каминский. Он и стал прототипом памятника "Непокоренный человек. Традиционно в этот день в мемориальном комплексе проходят траурные мероприятия с участием ветеранов, молодежи и представителей местной власти. Хатынь - это одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси, символ памяти и скорби белорусского народа.

Всего на территории Хатынского мемориала покоится земля 186 населенных пунктов - столько деревень превратили в пепелище фашисты за годы Великой Отечественной войны.