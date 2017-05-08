72 года назад в мае 45-го пришла Великая Победа

9 Мая 2017 09:03

Великий праздник для каждого белоруса. 72 года назад в мае 45-го мир вздохнул с облегчением - пришла Победа. Завершилась Великая Отечественная война. Позади остались кровь, боль, страдания, утраты. Впереди - жизнь, которую нужно было отстраивать заново. Вместе. Именно единство и мужество, стойкость и самоотверженность, воинский героизм и любовь к Родине тогда, в годы тяжелых испытаний, помогли советскому народу разгромить фашизм. В исторической битве Беларусь сыграла решающую роль. И сегодня мы - дети, внуки, правнуки - вспоминаем тех, кто подарил нам мирное небо, кто отстоял нашу независимость. Беларусь помнит подвиг героев и не забудет, какой ценой нам досталась Победа. Бесконечная благодарность ветеранам за все эти годы.