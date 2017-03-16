70 тысяч новых рабочих мест будет создано в Беларуси в этом году

15 Марта 2017 21:35

Они должны быть современными, эффективными и иметь соответствующий уровень заработной платы. Такие задачи накануне поставил Президент страны перед Министерством труда и социальной защиты. Как результат - к концу года средняя зарплата по стране должна составить не менее 1 тысячи рублей. Что касается пенсионного обеспечения - уровень пенсий должен быть не менее 40% от среднемесячной зарплаты. Каким образом это будет достигнуто - правительство сейчас работает над решением перечисленных задач в связке с предприятиями, органами госуправления и регионами. По всей стране проходят ярмарки вакансий, приемы граждан. Около 300 безработных в Брестской области, например, смогут получить субсидии на организацию собственного дела. Ситуацию изучил Андрей Ястребов.

Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам парламента страны Людмила Добрынина в Орше проводит уже второй прием граждан. Поговорить удалось почти с двумя сотнями человек. Практически всем депутат помогла решить их проблемы, в первую очередь, связанные с трудоустройством.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Если человек имеет рабочую профессию, может, даже несколько специальностей - намного проще решать. Но сегодня задача и управления труда, и социальной защиты - заниматься переобучением. Потому что есть сегодня профессии, которые востребованы у нас в регионе. Сегодня, вы видите, не отказываются работать и в сельской местности. Конечно, надо детально работать с каждым человеком".

Даже с теми, кто не имеет опыта работы. Как показывает практика — именно это зачастую становится препятствием для трудоустройства. Владислав Анисов — молодой специалист. Пришел на ярмарку вакансий в Витебске, чтобы найти работу.

Прямо на месте – полная консультация от кадровиков предприятий об условиях работы, возможностях обучения и перспективах карьерного роста. В топе востребованных специальностей - рабочие и медики. В областном центре без малого 800 вакансий. По итогам ярмарки уже завтра ждут у себя с дюжину рабочих рук местные заводы - нужны швеи и обувщики.

Такие консультации специалисты дают по всей стране. Например, в Бресте еще и как организовать собственное дело. О пользе такой помощи говорит и Ирина Шубская. Технику-экономисту по образованию помогли пройти обучение по специальности мастер по нейл-дизайну. Защитила бизнес-план, получила субсидию от государства и в 30 лет стала успешным предпринимателем.

Центры занятости и сегодня предлагают бесплатные курсы по предпринимательству и бизнес-планированию. Более того, выделяют сотни тысяч рублей в качестве субсидий. Не станет исключением и этот год.

Ирина Федчик, начальник управления занятости населения Брестского облисполкома: "Для организации предпринимательской деятельности, ремесленнической деятельности и деятельности агроэкотуризма в Брестской области планируется выделить безработным свыше 300 субсидий. На данные цели планируется направить средства внебюджетного фонда социальной защиты - свыше 680 тысяч рублей".

В целом же, общий объем инвестиций в содействие занятости населению со стороны государства в этом году только в Брестской области составит около 6 млн. рублей.

В Могилевском областном банке вакансий более 5 тысяч рабочих мест. Более половины - это рабочие профессии. Востребованы на рынке труда медицинские специалисты, в сельской местности - ветврачи и зоотехники. Службы занятости готовы оказать содействие по обучению этим специальностям. В целом, в восточном регионе планируется трудоустроить в этом году свыше 22 тысяч человек. Четверть из них будут работать на новых рабочих местах и предприятиях.