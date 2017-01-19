6-й школьный день реформируется в Беларуси

19 Января 2017 12:02

В 6-й школьный день для учеников и родителей планируют проводить консультации по учебным предметам - своеобразные дополнительные занятия, чтобы дети лучше усвоили материал. Такое предложение высказал министр образования Игорь Карпенко во время диалога с учителями в одной из школ в Слуцком районе. По мнению министра, в субботу в школе должен быть задействован весь педсостав, а не только психолог и классный руководитель. Кроме того, по планам в старших классах вернут практические занятия по труду.

Подробнее о нововведениях - в следующем выпуске новостей в 15:00.