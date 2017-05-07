6 мая у Кургана Славы прошел торжественный митинг

6 Мая 2017 21:07

Главные торжества по традиции пройдут 9 Мая, но уже по всей стране чествуют тех, чей подвиг будет жить в веках. Сегодня у Кургана Славы прошел торжественный митинг.

Центральный регион в годы войны стал одним из первых партизанских и подпольных центров. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной, более 80 уроженцев и жителей области удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня ветераны и потомки победителей возложили цветы и почтили минутой молчания солдат, которые не вернулись с фронта.

Празднование продолжилось на тематических площадках. Под песни военных лет всех угощали солдатской кашей и чаем. Артисты и коллективы области устроили для гостей праздника театрализованные представления с реконструкцией военных событий.