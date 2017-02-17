65-летний юбилей и 25 лет архиерейской хиротонии отмечает Митрополит Минский и Заславский Павел

19 Февраля 2017 12:01

65-летний юбилей и 25 лет архиерейской хиротонии сегодня отмечает Митрополит Минский и Заславский Павел. Со значимыми датами Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил Глава государства. Александр Лукашенко отметил, что сегодня православие - это не только нравственная основа нашего общества, но социальный и духовный институт, способный оказывать значительное влияние на развитие современного мира. Беларусь высоко ценит деятельность Митрополита Павла по утверждению идеалов добра, веры и патриотизма.