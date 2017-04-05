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60 % обращений граждан, поступивших в Администрацию Президента, должны были решиться на местах
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5 Апреля 2017 19:01

60 % обращений граждан, поступивших в Администрацию Президента, должны были решиться на местах

Около 60 % обращений граждан, поступивших в Администрацию Президента, должны были решиться на местах. Сегодня на коллегии речь шла о том, как повернуть местные власти к людям. В обсуждении участвовали представители всех ключевых министерств и ведомств, поскольку работа с обращениями граждан - на особом контроле. По данным республиканского телефонного соцопроса, каждый второй житель Беларуси положительно оценивает работу местной власти по решению проблем населения. Негативные отзывы оставил 31 %. Участникам опроса предложили оценить, насколько просто решаются вопросы в различных инстанциях. В лидеры вышли ЗАГСы, предприятия связи, нотариальные конторы и сельсоветы. В меньшей степени граждане удовлетворены решением своих вопросов в службах ЖКХ.

По итогам коллегии дан ряд поручений. Количество личных приемов граждан увеличится.  

  

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