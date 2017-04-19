20 Апреля 2017 18:52

Праздник для тех, кто любит полистать "Вясёлку". Сегодня любимому детскому журналу - 60! Именно 20 апреля вышел первый номер издания. С тех пор ежемесячно "Вясёлка" знакомит школьников и дошколят с культурой, природой и историей нашей страны. Коллектив редакции проводит творческие встречи, литературные вечера и познавательные проекты.

С поздравлениями и подарками на торжественный вечер сегодня пришли десятки маленьких читателей, а также те, кто рос и познавал мир вместе с "Вясёлкай". На экскурсию в страну детства отправилась и Александра Ковелич.

Редакция журнала "Вясёлкі" напоминает настоящий музей. Через своеобразные экспонаты можно проследить всю историю издания. Здесь пестрые обложки разных лет, интересные рисунки и десятки подарков от самых верных читателей.

Все эти вещи бережно хранит главный редактор издания - Владимир Липский. Вместе с командой он открывает для маленьких читателей страницы истории и культуры родного края через стихотворения, сказки и занимательные истории.

Творческие встречи и литературные вечера - деятельность "Вясёлкі" не ограничивается страницами журнала. К юбилею проводили флешмоб - танцевальный.

А в течение года организовывают много образовательных проектов. Так, во время одного из них, совместного с художественным музеем, пятиклассница Александра Немец перевоплотилась в героиню картины Антона Бархаткова и попала на обложку юбилейного номера.

60 лет назад вышел первый номер "Вясёлкі". Сегодня на торжественный вечер с теплыми пожеланиями и подарками пришли юные читатели, а также те, кто рос и познавал разноцветный мир вместе с любимым журналом.

За 60 лет вышло в свет более 7 сотен номеров "Вясёлкі". Тем временем коллектив редакции с творческим энтузиазмом работает и над новыми проектами. Сейчас собирают библиотеку "Вясёлкі" - в нее войдут 100 детских книг.