4 000 котов

10 Марта 2017 18:53

Мартовских котов считают главными предвестниками наступления настоящей весны. В коллекции семьи Супрунюк из Минска таких вещунов - более 4 000. Кот-часы, кот-телефон и даже кот-звонок - причем из разных стран мира! Наталья Кузьмицкая оценила коллекцию мурлык.

И все в виде котов. 5 лет назад Василию Супрунюку друзья подарили маленькую скульптуру мурлыки, после было еще примерно за сотню таких сувениров. А потом и сам будущий коллекционер подобрал на улице маленького котенка и не заметил, как стал горячим котоманом.

Сегодня в коллекции Василия Супрунюка - более 4 000 экспонатов. Небольшое помещение почти целиком занято шкафами с предметами искусства в разнообразных техниках, ювелирными изделиями, елочными игрушками, картинами, монетами с даже не всем известных тихоокеанских островов Вануату и Ниуэ. В общем, география выставки - 63 страны мира.

Классифицировать коллекцию домашних и дворовых, китайских Мао, Саймонов и Хелоу Китти, котов артистов и голливудских красавиц Василию Супрунюку помогает его вторая половина. Шутят, это их общесемейная любовь.

Чтобы рассмотреть всю большую и, безусловно, неповторимую котоколлекцию, понадобится не один час. Для удобства посетителей свои экспонаты хозяева формируют тематически. В одной секции - коты в виде ложек, гребней - предметов ежедневного обихода, в другом уголке - отдельная экспозиция особых масок.

Семья Супрунюк не только собирает образы, также работают усатые помощники.

Серика, Рыжика и Чору, кошку, которая гуляет сама по себе, Елизавета и Василий забрали из пункта временного содержания животных. И сегодня на правах настоящих офисных хозяев все коты иногда участвуют в переговорах и решают, когда необходимо сделать перерыв или даже минутку поспать.

Домашние питомцы на рабочем месте - сегодня уже не диво. Такие крупные компании, как "Амазон" и "Гугл", уже давно объявили дружелюбное отношение к домашним животным. И согласно наблюдениям, отмечают: присутствие собак или котов в офисе способствует созданию комфортной рабочей атмосферы и тесных доверчивых отношений в коллективе.