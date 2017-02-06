400 фирменных секций откроется в этом году в магазинах потребкооперации по всей Беларуси

7 Февраля 2017 08:10

Такие формы продвижения товаров позволяют продавать продукцию дешевле и предлагать покупателям больше скидок и акций. О новых методах торговли на селе говорили на ежегодном отчетном собрании Белкоопсоюза.

Товарооборот сети в прошлом году заметно снизился из-за мощной конкуренции и уменьшении сельского населения.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза: "200 магазинов мы закрыли в прошлом году. Но это торговые точки, где население не превышает 100 человек. Это крайне не эффективно. Взамен идет автолавка. Три раза в неделю. Ассортимент товаров, который предлагает автолавка, он намного лучше, чем в той стационарной точке, в которую раз в две недели завозится товар. Потому что возить в стационарную точку три раза в неделю крайне невыгодно. Это большие убытки. Поэтому это обслуживание, которое нормально воспринимается населением, будем внедрять его и расширять в следующем году".

Сегодня Белкоопсоюз поддерживает белорусских производителей. Более 90% товаров в магазинах сети сделаны в Беларуси.