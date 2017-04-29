3 мая стартует масштабный форум "СМИ в Беларуси"

29 Апреля 2017 21:21

Выставка представит около сотни информационных ресурсов. Стенды зарубежных медиа на этот раз подготовили гости из России и Китая. Основной темой станет информационная безопасность. Актуальные аспекты работы в современном мире обсудят на конференции в рамках форума.

Александр Карлюкевич, замминистра информации Беларуси:

"Вопрос о том, что давайте сверим часы, систему координат, отношений, социальной, политической ответственности человека, который работает со словом, который влияет на умы потребителей информации. Мне кажется, это самая актуальная сегодня тема".

Будет представлена на выставке и масштабная развлекательная программа. Гости смогут познакомиться с новыми проектами ведущих белорусских СМИ, а также пообщаться с представителями массмедиа.