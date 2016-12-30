31 декабря на "Беларусь 1" будет необычный эфир

30 Декабря 2016 21:17

Предновогоднее время - это дни, наполненные особым настроем и праздничной атмосферой. В канун Нового года Белтелерадиокомпания подготовила сюрприз для телезрителей. 31 декабря на "Беларусь 1" с самого утра стартует масштабный телемарафон. С 9 утра в прямом эфире лица канала в компании звездных гостей будут готовиться встречать Новый год. Будет много розыгрышей, подарков, конкурсов. Но обо всем по порядку узнаем у моего коллеги Евгения Перлина.

Чтобы раскрыть немного завтрашнюю интригу, я сейчас попрошу оператора прогуляться со мной в соседнюю студию. Пойдемте.

Идем. Это главная информационная студия страны, откуда выходят в эфир новости, "Панорама", экономические и криминальные проекты.

Но завтра на "Беларусь 1" будет необычный эфир. Поэтому мы отправляемся в соседнее помещение - самую большую студию страны, мы ее называем "шестисотка", где только недавно завершили монтаж декораций.

Хоть завтра и суббота, я предлагаю зрителям все же проснуться пораньше. Вспомните, во сколько начинаются новости по выходным? Правильно! В 9:00 мы с Агентством теленовостей расскажем о главных мировых событиях - информационный блок у нас тоже будет частью большой праздничной студии. И что самое главное - практически в каждом выпуске нас ждут прямые включения репортеров со всей страны.

После новостей мы, как и многие белорусы, приступим к давней традиции - начнем готовиться к Новому году.

Если не выбрали наряд, мы расскажем и покажем, что эффектное стилисты советуют надеть завтрашней ночью.

Что дальше нужно для семейного застолья? Конечно же, традиционные салаты. Но их нарезку, уважаемые девушки, мы доверим мужчинам.

Кстати, еще одна фишка прямого эфира - именно завтра утром секретный звездный дуэт Деда Мороза и Снегурочки постучится в квартиры простых минчан, возможно, к вам и вручит подарки от "Беларусь 1". Но только тем, кто сможет их распознать за гримом и костюмами.

Более того, у наших зрителей будет возможность передать в эфире привет своим родным и поздравить их. СМС-чат будет работать до самого вечера.

Еще одна традиция - 31 декабря пересматривать любимые фильмы. Только делать это мы будем с вами очень внимательно. А самым быстрым зрителям вручим приятные новогодние сувениры.

Компанию ведущим абсолютно разных проектов на "Беларусь 1", которые будут меняться в течение телемарафона, составят, как это принято говорить, звезды первой величины. Но на самом деле это белорусские артисты, песни которых мы хорошо знаем.

А еще мы на Макаенка завтра ждем людей, которые добились прорыва в абсолютно разных сферах - спорт, культура, исполнение желаний. Да именно он будет завтра в нашей студии в прямом эфире. Мы встретимся с главным Дедом Морозом страны и зрители тоже смогут задать ему вопрос через СМС-чат.

Мы уже пришли в "шестисотку" - вот отсюда завтра будем выходить с коллегами в прямой эфир и вместе готовиться к Новому году. Сейчас еще настраивают звук и свет.

Самое главное, когда новогодний стол будет накрыт, мы все дружно соберем всех наших родственников и друзей - после "Панорамы" на "Беларусь 1" начнется большой концерт. Это песни, которым будем подпевать всей страной.

Так что лучше не погружаться в новогоднюю суету, а стать частью одной большой семьи, которую завтра объединит наш канал в телемарафоне “Беларусь встречает Новый год”.