3 Марта 2017 12:04

Комплексная проверка Вооруженных Сил завершается в Беларуси. Воинским частям и подразделениям предстоит вернуться в места постоянной дислокации. С конца января из запаса были призваны порядка трех тысяч военнообязанных. 30 воинских частей и подразделений прошли серьезную инспекцию.

Сергей Потапенко, замминистра обороны Беларуси: "Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси вступает в завершающую стадию. В рамках проверки отдельные воинские части и подразделения Западного оперативного командования выполняют учебно-боевые задачи на Обуз-Лесновском и Домановском полигонах. С отдельными механизированными и танковыми батальонами, артиллерийскими подразделениями проведены тактические учения с боевой стрельбой. Кроме того, с подразделениями отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона проведены стрельбы из вооружения зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска", а зенитным ракетным взводом механизированного батальона - из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Сейчас личный состав выполняет комплекс мероприятий по подготовке и погрузке вооружения, военной и спецтехники на железнодорожный транспорт.