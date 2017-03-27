28 Марта 2017 15:20

Они пишут мемуары, встречаются с молодежью и помогают создавать летопись военных времен. 30-летний юбилей сегодня отмечает Белорусское объединение ветеранов. Сейчас в рядах организации два с половиной миллиона человек. Сегодня, в день основания, в Минске собрались ветераны со всей страны - возложили цветы к монументу Победы. Александра Драгун встретилась с героями нашего времени.

Партизанские дорожки и быт, подпольные задания и служба… Все тяготы Великой Отечественной и цену Победы Бронислав Карпенко прочувствовал еще 17-летним юношей.

Тогда добровольно вступил в партизанский отряд бригады имени Щорса. Он подрывал линии связи и мосты, опорные пункты гитлеровцев в деревнях, рискуя своей жизнью.

В том числе по воспоминаниям Бронислава Карпенко в Музее истории Великой Отечественной вырос партизанский городок - с лесной кухней, школой, штабом.

В прошлом году Брониславу Карпенко исполнилось 90, а в этом году все участники и свидетели Великой Отечественной празднуют 30-ую годовщину со дня основания ветеранских объединений по всей стране.

Сейчас только столичная организация ветеранов насчитывает более 450 тысяч детей войны, узников концлагерей, участников Великой Отечественной, среди которых и два Героя Советского Союза. Они печатают свои мемуары о боевых событиях, встречаются с молодежью и организуют патриотические акции.

Среди активных ветеранов столицы - танкист-ас Великой Отечественной Александр Фень. В годы войны он уничтожил 12 вражеских танков, был четыре раза ранен, дважды горел в боевой машине и боролся за освобождение многих стран мира. Реальная история из его жизни стала прототипом экспозиции танкового тарана.

Сегодня боевые товарищи из разных городов нашей страны встретились в Минске, чтобы вместе отметить 30-летие Белорусского объединения ветеранов. Начали торжество с возложения цветов к монументу Победы.

Затем праздник продолжился во Дворце профсоюзов. Награды получили более 60 участников Великой Отечественной и активистов ветеранских организаций.

Этим масштабным торжеством завершается праздничный цикл, посвященный 30-летию ветеранских организаций. А впереди у юбиляров подготовка к самой важной дате в жизни каждого - Дню Победы.