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27 тонн овощей и фруктов конфисковали таможенники в Кличевском районе
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7 Февраля 2017 12:14

27 тонн овощей и фруктов конфисковали таможенники в Кличевском районе

Свежая зелень, капуста, шпинат, спаржа, яблоки и клубника. Товар везли на двух грузовиках из Литвы на продажу в Климовичский район. Но, по словам руководства местного РайПО, такой груз здесь не ожидали. Почему машины оказались в сотнях километров от места назначения, выясняют специалисты.

После прохождения фитосанитарной экспертизы свежая зелень, овощи и фрукты поступят на прилавки магазинов.

  

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