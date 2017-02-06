Общество
7 Февраля 2017 12:14
27 тонн овощей и фруктов конфисковали таможенники в Кличевском районе
Свежая зелень, капуста, шпинат, спаржа, яблоки и клубника. Товар везли на двух грузовиках из Литвы на продажу в Климовичский район. Но, по словам руководства местного РайПО, такой груз здесь не ожидали. Почему машины оказались в сотнях километров от места назначения, выясняют специалисты.
После прохождения фитосанитарной экспертизы свежая зелень, овощи и фрукты поступят на прилавки магазинов.
Другие новости
07.02.2017 12:11 / Общество Морозная "Эрика" несет в Беларусь аномальные холода
07.02.2017 08:10 / Общество 400 фирменных секций откроется в этом году в магазинах потребкооперации по всей Беларуси
07.02.2017 07:15 / Общество В Полоцке подвели итоги работы молодежных отрядов охраны правопорядка
07.02.2017 07:13 / Общество Гостем онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании сегодня станет представитель Минздрава
07.02.2017 07:11 / Общество В Беларуси снова холодает
07.02.2017 07:03 / Общество В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил
06.02.2017 21:25 / Общество Арктические морозы приближаются к Беларуси
06.02.2017 21:19 / Общество В Гомеле разрабатывают технологию лечения цирроза печени с помощью стволовых клеток
06.02.2017 21:11 / Общество Все страшилки про новомодную игру "Беги или умри" оказались выдумкой
06.02.2017 19:12 / Общество Евроопт вручил щедрые подарки участникам "Удачи в придачу"
06.02.2017 19:10 / Общество Белтелерадиокомпания активно работает над переходом к вещанию в формате HD
06.02.2017 18:45 / Общество Зоопарк предлагает принести животным угощения
06.02.2017 15:29 / Общество В Ботаническом саду Минска проходит выставка экзотических бабочек
06.02.2017 15:26 / Общество Житель Молодечно нашел необычное применение автохламу
06.02.2017 15:25 / Общество Школьники Минской области присоединились к масштабному интеллектуальному марафону
06.02.2017 15:23 / Общество Новые формы работы с пациентами ищут столичные медики
06.02.2017 15:19 / Общество В Минске и области прогнозируют до минус 20, сильный ветер и снег
06.02.2017 15:11 / Общество На площади Свободы в Витебске изменили режим работы светофоров