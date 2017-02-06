27 тонн овощей и фруктов конфисковали таможенники в Кличевском районе

7 Февраля 2017 12:14

Свежая зелень, капуста, шпинат, спаржа, яблоки и клубника. Товар везли на двух грузовиках из Литвы на продажу в Климовичский район. Но, по словам руководства местного РайПО, такой груз здесь не ожидали. Почему машины оказались в сотнях километров от места назначения, выясняют специалисты.

После прохождения фитосанитарной экспертизы свежая зелень, овощи и фрукты поступят на прилавки магазинов.