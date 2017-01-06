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-27° С и оранжевый уровень опасности
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3 Января 2017 15:00

-27° С и оранжевый уровень опасности

В Беларусь идет циклон "Алекс". Он несет с собой  рождественские морозы.    В ближайшие дни погода будет стремительно меняться. Сначала  гололедица, затем  сильный ветер -  до 21 метра в секунду и снегопады. МЧС советует водителям в метель воздерживаться от поездок на личном авто. Уже в четверг ожидается значительный минус - до 12 мороза. А в Рождество  - до минус 20 днем, а ночью  при прояснениях - до минус 27. Спасатели призывают особенно детей и пожилых людей одеваться теплее, поскольку они наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям.

 

 

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