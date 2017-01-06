-27° С и оранжевый уровень опасности

3 Января 2017 15:00

В Беларусь идет циклон "Алекс". Он несет с собой рождественские морозы. В ближайшие дни погода будет стремительно меняться. Сначала гололедица, затем сильный ветер - до 21 метра в секунду и снегопады. МЧС советует водителям в метель воздерживаться от поездок на личном авто. Уже в четверг ожидается значительный минус - до 12 мороза. А в Рождество - до минус 20 днем, а ночью при прояснениях - до минус 27. Спасатели призывают особенно детей и пожилых людей одеваться теплее, поскольку они наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям.