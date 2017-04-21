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26 апреля впервые отмечается Всемирный день памяти о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции
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26 Апреля 2017 12:05

26 апреля впервые отмечается Всемирный день памяти о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции

Соответствующую резолюцию Генассамблея ООН приняла в декабре. Дата будет служить напоминанием о жертвах катастрофы, об опасности ядерных аварий и необходимости укрепления сотрудничества по смягчению последствий чернобыльской аварии. Напомним, радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы. Серьезно пострадали территории Беларуси, Украины и европейской части России.

  

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