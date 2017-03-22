25 марта в Куропатах пройдет акция по благоустройству территории урочища

22 Марта 2017 19:12

Инициатором выступила Федерация профсоюзов Беларуси. Таким образом будет дан старт проекту по сохранению исторической памяти. Идея о создании национального мемориала в Куропатах прозвучала в ходе общественного обсуждения и круглого стола, организованного по инициативе газеты "СБ. Беларусь сегодня". Участие в нем приняли ученые, историки, журналисты. Дискуссия вокруг места массового захоронения не утихает, а урочище зачастую становится поводом для политических провокаций. Пришло время пересмотреть статус этого места. Федерация профсоюзов призывает подключиться всех неравнодушных.

Сохранение и восстановление культурно-исторического наследия - постоянная работа для национального профцентра. Федерация профсоюзов Беларуси совместно с общественными объединениями, трудовыми коллективами и молодежью проводят масштабную деятельность по восстановлению мемориалов, памятников и мест захоронений. Одним из таких проектов стало благоустройство мемориального комплекса "Шауличи" в Волковыске.