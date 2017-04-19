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22 апреля республиканский субботник
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19 Апреля 2017 15:32

22 апреля республиканский субботник

Наведение порядка в парках и скверах, благоустройство мемориальных комплексов и заповедников. В субботу, 22 апреля, все выйдут на генеральную уборку. Средства от Республиканского субботника направят, в частности, на реконструкцию историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы в учреждениях дополнительного образования, а также на подготовку детских оздоровительных лагерей.

В Минске сформирована рабочая группа по подготовке и проведению субботника, возглавляет ее мэр столицы Андрей Шорец. Будут определены объекты, где пройдет благоустройство. А Минсктранс в субботу обеспечит бесперебойную работу городского пассажирского транспорта. 

  

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