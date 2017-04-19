22 апреля республиканский субботник

19 Апреля 2017 15:32

Наведение порядка в парках и скверах, благоустройство мемориальных комплексов и заповедников. В субботу, 22 апреля, все выйдут на генеральную уборку. Средства от Республиканского субботника направят, в частности, на реконструкцию историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы в учреждениях дополнительного образования, а также на подготовку детских оздоровительных лагерей.

В Минске сформирована рабочая группа по подготовке и проведению субботника, возглавляет ее мэр столицы Андрей Шорец. Будут определены объекты, где пройдет благоустройство. А Минсктранс в субботу обеспечит бесперебойную работу городского пассажирского транспорта.