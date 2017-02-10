20 электробусов с низким полом начнут курсировать на минских улицах

10 Февраля 2017 15:22

20 электробусов с низким полом начнут курсировать в этом году на минских улицах. Доступность общественного транспорта для всех улучшат электроподъемники и пандусы. А удобный заезд в социальные объекты теперь предусматривают еще на этапах их строительства.

Надежда Сербиненко - о том, как белорусская столица создает безбарьерную среду.

Несложный автоматический механизм - электроподъемник с пультом - коренным образом изменил жизнь минчанина Бориса Николаева. До появления "портативного лифта" мужчина не выходил на улицу. Спуститься по обычной лестнице просто не было возможности. Но сейчас Борис снова может наслаждаться свежим воздухом, а не только видом из окна.

В этом году такими пандусами оборудуют еще более ста объектов Минска. Это жилые дома, поликлиники, аптеки, магазины, банки. Что до новых социальных объектов, то они изначально будут возводиться с пандусами и подъемниками.

Абсолютная доступность транспорта - еще одна непростая задача. Решают ее и в Минском метро. Если самые первые станции вообще не были спроектированы с учетом безбарьерной среды, то все новые - Грушевка, Малиновка, Петровщина - имеют в арсенале несколько видов подъемников, лифты, языковые информаторы, пандусы и удобные поручни.

Этот агрегат - надежный помощник людей с ограниченными возможностями. Мобильный гусеничный подъемник не требует дополнительных конструкций. Он может транспортировать колясочника по любой лестнице.

В метрополитене даже разработали специальную карту барьеров. При помощи любого гаджета человек с ограниченными возможностями может заранее составить свой маршрут по подземке и увидеть, где находятся лестницы, двери, лифты.

Людмила Калмыкова, председатель Минского объединения инвалидов, не может не отметить: Минск за последние 10 лет стал более доступным для людей с физическими ограничениями. Но оплошности в создании безбарьерной среды есть.

В планах города - увеличить доступность и наземного транспорта через установку звуковых информаторов и табло с увеличенным шрифтом. В ближайшее время в Минске появятся и 20 электробусов с низким полом.