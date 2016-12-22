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20 декабря - День сотрудника органов государственной безопасности
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20 Декабря 2016 07:19

20 декабря - День сотрудника органов государственной безопасности

Профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники органов государственной безопасности Беларуси. 99 лет назад были созданы органы ВЧК. Спустя год образована военная контрразведка. Эта дата в течение многих десятилетий отмечалась неофициально как День чекиста. Решением руководства Беларуси 20 декабря стало официальным Днем сотрудника органов госбезопасности.

Как и во все времена, главная ценность для КГБ - люди. Именно благодаря рядовым сотрудникам работа ведомства приобрела более системный и предметный характер. А цели, которые стоят перед КГБ,   имеют первоочередное значение - сохранять целостность, неприкосновенность и безопасность страны.

 

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