20 декабря - День сотрудника органов государственной безопасности

20 Декабря 2016 07:19

Профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники органов государственной безопасности Беларуси. 99 лет назад были созданы органы ВЧК. Спустя год образована военная контрразведка. Эта дата в течение многих десятилетий отмечалась неофициально как День чекиста. Решением руководства Беларуси 20 декабря стало официальным Днем сотрудника органов госбезопасности.

Как и во все времена, главная ценность для КГБ - люди. Именно благодаря рядовым сотрудникам работа ведомства приобрела более системный и предметный характер. А цели, которые стоят перед КГБ, имеют первоочередное значение - сохранять целостность, неприкосновенность и безопасность страны.